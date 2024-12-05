إصابة شاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بتل السبع

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت في قرية تل السبع بمنطقة النقب جنوبي البلاد، اليوم، عن إصابة شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة.

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأنه "عند الساعة 10:42 ورد بلاغ على مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب عن إصابة شخص بحادثة عنف في شارع ابن رشد ببلدة تل السبع. قدم المسعفون والمضمدون الطبيون العلاج الأولي ونقلوا رجلا يبلغ من العمر 26 عاما إلى مستشفى سوروكا في حالة خطيرة مع إصابات نافذة".

وقال مسعف طب الطوارئ إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا الرجل الجريح ملقى فاقدا للوعي ويعاني من جروح نافذة. قدمنا ​​له العلاج الطبي المنقذ للحياة الذي شمل الضمادات ووقف النزيف ونقله في سيارة العناية المركزة إلى المستشفى وهو في حالة خطرة".

ووفقا للشرطة فإنها شرعت بالتحقيق في ملابسات تاجريمة والبحث عن الجناة.