الشاباك يعتقل أبا وابنه من مسعدة بادعاء التجسّس لصالح إيران: اتهام الابن واعتقال إداريّ لوالده

قالت الشرطة في بيان، أصدرته اليوم الجمعة، إنها "بالتعاون مع جهاز الشاباك، ألقت القبض على تحرير صفدي (21 عامًا)، طالب هندسة برمجيات، ووالده بسام صفدي من بلدة مسعدة، بشبهة التجسس لصالح جهات إيرانية".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن الإسرائيليّ العام ("الشاباك")، اليوم الجمعة، اعتقال أب وابنه من بلدة مسعدة، بشبهة "التجسُّس لصالح جهات إيرانية".

وقالت الشرطة في بيان، أصدرته اليوم الجمعة، إنها "بالتعاون مع جهاز الشاباك، ألقت القبض على تحرير صفدي (21 عامًا)، وهو طالب هندسة برمجيات، ووالده بسام صفدي من بلدة مسعدة، بشبهة التجسس لصالح جهات إيرانية".

وأضافت أن "التحقيقات أظهرت أن تحرير شارك خلال السنوات الأخيرة في جمع معلومات استخباراتيّة عن أنشطة الجيش الإسرائيليّ، بتوجيه من مشغّليه الإيرانيين وبتكليف من والده".

ووفق البيان، فقد "شملت المعلومات تفاصيل عن تحرّكات الجيش، حيث تم نقلها إلى حسام زيدان، وهو صحافي يعمل في قناة ’العالم’ الإيرانية، ومقيم في دمشق، الذي يعمل لصالح قوة القدس الإيرانية، لدعم (الفصائل) الفلسطينية وتحفيز أعمال عدائية ضد إسرائيل".

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