مصرع شاب من الناصرة وإصابة شخصين في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية ودراجة نارية قرب الناصرة عن مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين بجراح وصفت بالطفيفة.

من مكان الحادث

لقي الشاب وسام يزبك (35 عاما) من الناصرة مصرعه وأصيب شخصان بجراح جراء حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية ودراجة نارية على شارع 75 قرب المدينة؛ مساء الجمعة.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة سائق الدراجة النارية متأثرا بجراحه الخطيرة.

الفقيد وسام يزبك

كما قدم العلاجات الأولية لشخصين وصفت حالتهما بالطفيفة، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.