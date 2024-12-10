إسرائيل تدمر نحو 80% من القدرات العسكرية السورية؛ نتنياهو: سنرد بقوة على أي تهديد من النظام الجديد

في إطار عملية "سهم باشان"، نفذت 359 طائرة حربية إسرائيلية غارات استهدفت معدات عسكرية سورية، شملت طائرات، وصواريخ كروز، ودبابات. كما شن سلاح البحرية الإسرائيلي هجمات على 15 سفينة حربية سورية كانت تحمل صواريخ مضادة للسفن.

قال الجيش الإسرائيلي، في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه استكمل الجزء الرئيسي من حملته العسكرية العدوانية التي يشنها على سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد مستهدفا المقدرات العسكرية للدولة السورية، مدعيا أنه دمّر ما بين 70% و80% من هذه القدرات.

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جاء ذلك فيما هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ"الرد بقوة" على أي تهديد من النظام السوري الجديد، مدعيا أنه أعطى موافقته لسلاح الجو الإسرائيلي لضرب قدرات عسكرية إستراتيجية في سورية لـ"منع وقوعها في يد الجماعات الجهادية" على حد تعبيره.

وأطلق الجيش الإسرائيلي على حملته العسكرية في سورية اسم "سهم باشان"، في إشارة إلى مملكة توراتية تحمل الاسم ذاته، كانت جزءًا من أرض كنعان جنوب سورية وشرقي الأردن. يشير الاسم، الذي يعني بالعبرية "الأرض المستوية"، إلى جبل باشان، المعروف اليوم بجبل العرب.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإنه هاجم خلال الأيام الماضية، أكثر من 320 هدفا في سورية بمشاركة 359 طائرة مقاتلة مستهدفة "القدرات العسكرية الإستراتيجية" في سورية، مدعيا أن ذلك يهدف إلى "منع وصول أسلحة إستراتيجية إلى جهات معادية".

سفن حربية سورية استهدفها الجيش الإسرائيلي في ميناء اللاذقية، الإثنين (Getty Images)

كما هاجمت البحرية الإسرائيلية ودمرت نحو 15 سفينة عسكرية سورية وقطع بحرية أخرى تحمل صواريخ ساحلية في موقعين مختلفين؛ في حين سيطر الجيش الإسرائيليى على نقاط المراقبة في المنطقة العازلة ونقل أسلحة ووسائل قتالية من سورية إلى إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان، هرتسي هليفي، صادق يوم السبت الماضي على الخطط العملياتية خلال زيارته لمنطقة الجولان السوري المحتل. وفي الليلة ذاتها، بدأ سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات استهدفت مختلف أنحاء سورية، من دمشق إلى طرطوس.

وشملت الأهداف التي تم تدميرها عشرات الطائرات والمروحيات القتالية، بالإضافة إلى منظومات الرادار، وبطاريات الصواريخ المضادة للطائرات، والسفن، ومنظومات صواريخ أرض-أرض، وقذائف صاروخية، وصواريخ بحرية، ومنشآت إنتاج الأسلحة.

كما استهدفت الهجمات الإسرائيلية مخازن الأسلحة والذخيرة في سورية، وصواريخ سكود وصواريخ كروز موجهة وصواريخ باليستية بحرية ومستودعات للطائرات المسيرة وغيرها من المقدرات العسكرية التابعة للدولة السورية.

وأشار الجيش إلى استمرار العملية على الأرض، حيث تعمل القوات البرية في المناطق العازلة لتأمين السيطرة على المنطقة وتدمير الأسلحة وتفكيك البنى التحتية العسكرية الموجودة في المنطقة، بحجة "ضمان عدم وصولها إلى أطراف غير مرغوب فيها".

بدوره، قال نتنياهو إنه "ليس لدينا أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية لسورية، لكن لدينا نية القيام بما هو ضروري لضمان أمننا"، وأضاف "في هذا الإطار، صادقت للقوات الجوية بضرب القدرات العسكرية الإستراتيجية التي تركها الجيش السوري، حتى لا تقع في أيدي الجهاديين".

آليات الجيش الإسرائيلي تتوغل في المنطقة العازلة في الجولان (Getty Images)