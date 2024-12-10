طعن شرطي وحارس أمن واعتقال مشتبه في كرميئيل

وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة، طُعن شرطي وحارس أمن؛ وتشير التحقيقات الأولية إلى أن خلفية الحادثة في مدينة كرميئيل، على ما يبدو، جنائية.

من مكان الحادثة بكرميئيل، اليوم (تصوير "اتحاد الإنقاذ")

أفادت مصادر محلية بأن شخصا طعن حارس أمن وشرطيا، ووصفت جروح الحارس بأنها خطيرة ​​وجروح الشرطي طفيفة؛ وذلك أمام مدخل مركز الشرطة في مدينة كرميئيل، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها (20 عاما)من قرية نحف، وأن خلفية الحادثة، على ما يبدو، جنائية، وأنها تحقق في كافة الاتجاهات.

ووفقا للشرطة، "وصل اليوم، الثلاثاء، مشتبه إلى مدخل مركز الشرطة في مدينة كرميئيل. وعند مدخل المحطة، واجه المشتبه به حارس أمن المحطة وشرطيا جاء للمساعدة في مكان الحادث، ويشير التقرير الأولي إلى أن المشتبه به أخرج أداة حادة وضرب الشرطي ولاذ بالفرار. وفي نهاية عملية المطاردة، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به خلال عمليات تفتيش في المدينة".

وبحسب بيان "نجمة داود الحمراء"، فإنه "أصيب رجل يبلغ من العمر 35 عاما بجروح متوسطة نتيجة جرح نافذ، وتم نقله إلى مركز الجليل الطبي في نهريا. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الطواقم الطبية العلاج لمصاب آخر في حالة طفيفة".

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" في تحديث حول الحادثة في كرميئيل، بأن "حالة المصاب الذي قام طاقم نجمة داود الحمراء بإجلائه إلى مركز الجليل الطبي في نهريا، خطيرة. وتم تقديم العلاج لآخر في حالة طفيفة على الفور ولا يحتاج إلى نقله إلى المستشفى".