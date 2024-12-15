قتيل في جريمة إطلاق نار في حيفا

منذ مطلع العام، قتل 216 مواطنا في المجتمع العربي، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

مكان جريمة القتل في حيفا صباح اليوم الأحد (الإسعاف)

قتل شاب في الأربعينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا صباح اليوم الأحد.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا حول إصابة جراء طلق ناري في شارع بيت لحم في مدينة حيفا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان.

وعثر الطاقم الطبي على رجل في الأربعينيات من عمره داخل مركبة مصاب بأعيرة نارية، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته في المكان بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، حيث دلت التحقيقات الشرطة الأولية أن الشاب قتل رميا بالرصاص وهو متواجد داخل مركبة في مدينة حيفا.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة: "وصلت قوات من محطة شرطة حيفا ومحققو الطب الشرعي والجنائي في منطقة الساحل، إلى مكان الحادث، وباشرت القوات التحقيق وجمع الأدلة من موقع الجريمة لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".

216 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في الجرائم، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة.

ومنذ مطلع العام، قتل 216 مواطنا في المجتمع العربي، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وسجل العام الماضي، حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، في ظل عدم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.