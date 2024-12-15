قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرقي نابلس.. واندلاع اشتباكات مسلّحة

أفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، داهمت مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك العسكري، واقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة، وسط إطلاق للرصاص وسماع دوي انفجارات

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، داهمت مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك العسكري، واقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة، وسط إطلاق للرصاص وسماع دوي انفجارات.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى في بيان إننا "نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة في نابلس".

وأظهر مقاطع فيديو من موقع الاقتحام انفجار عبوة ناسفة بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال العسكرية. وسُمع دوي انفجارات وإطلاق رصاص إثر الاشتباكات المندلعة في زقاق المخيّم.