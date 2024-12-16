إصابة فتى بجروح خطيرة في حادث دهس قرب حورة بالنقب

أسفر حادث دهس وقع على شارع 31، بالقرب من مفرق قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم، عن إصابة فتى بجروح خطيرة.

أصيب فتى (15 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة على شارع 31، بالقرب من مفرق قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الإثنين.

قدم طاقم طبي العلاج الطبي للمصاب ونقله إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وقال مسعف الطوارئ في "نجمة داود الحمراء"، مجاهد العمور، إنه "شاهدنا المصاب ملقى على الطريق وفاقدا للوعي ويعاني من إصابة متعددة الأجهزة. بدأنا بتقديم العلاج الطبي الأولي له في الميدان، والذي شمل إيقاف النزيف وإعطاء الدواء، ومن ثم قمنا بنقله في سيارة العناية المركزة إلى المستشفى، وهو في حالة خطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.