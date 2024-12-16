شهيد برصاص الاحتلال بمخيم عسكر في نابلس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب: "وصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى ’رفيديا’ الحكومي من مخيم عسكر"؛ وذلك بعد يوم واحد من إصابة 3 بينهم فتى بالرصاص، الأحد.

استشهد شاب برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيليّ، خلال اقتحامها نابلس في الضفة الغربية المحتلة، مساء الإثنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب: "وصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى ’رفيديا’ الحكومي من مخيم عسكر".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية منطقة المساكن الشعبية وتلة عسكر شرق المدينة، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد ياسر أبو كشك (18 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على أحد الأهالي.

الشهيد محمد ياسر أبو كشك

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب أبو كشك أصيب برصاص الاحتلال الحي في منطقة تلة عسكر شرق نابلس، حيث منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الاقتراب منه لإسعافه، ليستشهد متأثرا بإصابته.

وفي وقت لاحق، نقلت طواقم الإسعاف الشهيد أبو كشك إلى مستشفى "رفيديا".

يأتي ذلك فيما أُصيب 3 أشخاص بينهم فتى، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، الأحد.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، أمس، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، داهمت مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك العسكري، واقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة، وسط إطلاق للرصاص.

وأُصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما، بشظايا رصاص في الرأس، وأُصيب شاب (22 عاما) برصاصة في اليد، وشاب آخر (19 عاما) بشظايا رصاص في الفخذ، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.