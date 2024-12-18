مصرع شاب في حادث عمل بعرابة البطوف

أسفر حادث عمل وقع في مصنع بمدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم، عن مصرع عامل (40 عاما).

لقي عامل (40 عاما) مصرعه، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إثر إصابته من جسم ثقيل خلال عمله بمصنع في مدينة عرابة البطوف.

واستُدعيت طواقم طبية إلى المكان، ووجدت العامل فاقدا للوعي وبدون نبض وتنفس، وحاولت إجراء عمليات إنعاش لإنقاذ حياته، لكنها اضطرت لإقرار وفاته على الفور.

وقال المسعف الكبير في طب الطوارئ من خدمة "نجمة داود الحمراء" مجاهد بدارنة، إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا العامل ملقى فاقدا للوعي، دون نبض وتنفس ويعاني من أإصابات متعددة في الأجهزة. بدأنا على الفور بإجراء عمليات إنعاش متقدمة شملت التدليك والتنفس، وفي النهاية اضطررنا لإقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

66 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب في حوادث العمل

بلغ عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد، منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم، 66 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2024، نشرت جمعية "عنوان العامل"، تقريرا عن السلامة في العمل للعام 2023، كشفت فيه أن هناك زيادة بنسبة 33% في عدد ضحايا حوادث العمل في قطاع البناء، وذلك على الرغم من وجود انخفاض بنسبة 8.9% تقريبًا في عمليات البناء في مطلع العام 2023.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان "سقوط جسم"، هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.