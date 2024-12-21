سورية: القيادة العامة تكلّف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة

يُشار إلى أن السطات السورية الجديدة أجرت مؤخرا عدة تعيينات في الوظائف الرئيسية، وكان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، عزام غريب المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

أعلنت القيادة العامة السورية، السبت، تكليف أسعد حسن الشيباني بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة.

ويُشار إلى أن السطات السورية الجديدة أجرت مؤخرا عدة تعيينات في الوظائف الرئيسية، وكان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، عزام غريب المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

وكانت قد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوري قرارا بتكليف الدكتور محمد حازم محمد شريف بقله، رئيسا لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وخصصت إدارة الشؤون السياسية مكتبا لشؤون المرأة يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية، وعيّنت عائشة الدبس مديرة له.

