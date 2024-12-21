مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث طرق في منطقة حيفا

أسفر حادث طرق وقع في كريات آتا بمنطقة حيفا عن مصرع شاب وشابة وإصابة آخرين بجراح خطيرة وطفيفة.

من مكان الحادث (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

لقي شاب وشابة، في العشرينيات من عمريهما، مصرعيهما في حادث طرق وقع بين مركبتين في كريات آتا بمنطقة حيفا؛ مساء السبت.

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كما أسفر الحادث عن إصابة شابة (25 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، وشاب (30 عاما) وصفت حالته بالطفيفة.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة شخصين بعد فشل محاولات إنعاشهما، وقدم العلاجات الأولية للمصابين الآخرين.

وأحيل المصابان إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.