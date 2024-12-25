جديدة المكر: مصابان بإطلاق نار أحدهما برصاص الشرطة

الشرطة تطلق رصاصها الحي على شخص في جديدة المكر، وقالت إن ذلك جاء بعد أن أطلق النار على شخص وأصابه بجروح طفيفة. تم اعتقاله ونقله لتلقي العلاج الطبي.

شهدت بلدة جديدة المكر، مساء اليوم، الأربعاء، جريمة إطلاق نار أسفرت عن إصابة شخص بجراح طفيفة؛ وقالت الشرطة إنها رصدت المشتبه به واستهدفته بالرصاص الحي ما أسفر عن إصابته.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت طواقم الإسعاف إنها قدمت الإسعافات الأولية لشاب في العشرينات من عمره إثر تعرضه لإطلاق نار في الجديدة المكر، ونقل إلى مركز الجليل الطبي في نهريا.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها "حيّدت" مشتبه به مسلح في بلدة جديدة المكر، بعد أن أطلق النار على شخص آخر وأصابه بجروح طفيفة.

وادعت الشرطة أن دورية تابعة لها كانت تقوم بنشاط ميداني في المنطقة لمكافحة الجرائم في الحيز العام، رصدت مشتبها به وهو يطلق النار على شخص آخر أصيب بجراح.

وأضافت أن عناصرها "هرعوا نحو الموقع، حيث لاحظوا المشتبه به وهو يحمل سلاحًا، وتمكنوا من تحييده بعد إطلاق النار عليه"، وقالت إنه "تم اعتقاله ونقله لتلقي العلاج الطبي".

وذكرت الشرطة، في بيانها، أن "التحقيقات في الواقعة لا تزال جارية".