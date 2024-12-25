مصرع شاب من بسمة طبعون إثر انقلاب دراجته النارية قرب الكعبية

أسفر حادث انقلاب دراجة نارية عن مصرع سائقها وهو شاب في العشرينيات من العمر، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بالقرب من قرية الكعبية في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي سائق دراجة نارية مصرعه، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالقرب من قرية الكعبية في منطقة الجليل، شمالي البلاد، وذلك إثر انقلاب الدراجة.

وأفادت مصادر محلية، بأن ضحية حادث الطرق، هو الشاب خالد وسام نعراني من بسمة طبعون، ويبلغ من العمر 20 عاما.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 15:09 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل، حول انقلاب دراجة نارية على شارع 7620 بين الكعبية وطباش والحجاجرة. قدم الطاقم الطبي العلاج الأولي وأجرى عمليات الإنعاش القلبي والرئوي، مما أدى في النهاية إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا مصابًا بإصابات جهازية متعددة".

وقال المسعف الكبير في نجمة داود الحمراء، يزيد غريفات، إنه "وصلنا إلى مكان الحادث، في منتصف منحنى الطريق، وكان المصاب يرقد بعد إصابته أثناء ركوبه دراجة نارية. كان فاقدا للوعي بسبب إصابات متعددة الأنظمة، دون نبض وتنفس. قمنا بإجراء الإنعاش القلبي والرئوي له، ولكن ولسوء الحظ لم يكن لدينا خيار سوى إقرار وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

428 شخصا بينهم 155 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 428 شخصا، بينهم 155 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.