اللد: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة اللد عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة وغير المستقرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة وغير المستقرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد؛ مساء اليوم الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وقال المضمد يوسف النصاصرة، إن "المصاب كان في أحد الشوارع وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات خطيرة في جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية لوقف النزيف ثم نقلناه إلى المستشفى بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.