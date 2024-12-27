مصرع شاب من طمرة ورجل من يركا بحادث طرق قرب شعب

مصرع شاب من طمرة ورجل من يركا بحادث طرق؛ الحادث نجم عن انحراف سيارة عن مسارها لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى مقابلة لها، وجها لوجه.

لقي رجل (61 عاما) من بلدة يركا وشاب (25 عاما) من مدينة طمرة مصرعيهما، في حادث طرق على شارع 805 قرب بلدة شعب، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية، بأن ضحية الحادث من طمرة، هو الشاب رامي محمد شومر ذياب (25 عاما).

ضحية الحادث من طمرة، الشاب رامي ذياب

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انحراف سيارة عن مسارها لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى مقابلة لها، وجها لوجه.

واستدعيت طواقم طبية إلى مكان الحادث، وأقرّت وفاة المصابين من السيارتين، بعد فشل محاولات إنعاشهما.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وأغلقت الشارع أمام حركة السير، من كلا الاتجاهين.

430 شخصا بينهم 156 من المجتمع العربي لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

وأشارت معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، إلى أن 430 شخصا، بينهم 156 من المواطنين العرب، لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.