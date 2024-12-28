شفاعمرو: إنعاش شخص تعرض لجريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة شفاعمرو عن إصابة شخص (40 عاما) بجراح وصفت بالحرجة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شخص (40 عاما) بجراح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل محل تجاري في حي وادي الصقيع بمدينة شفاعمرو؛ مساء اليوم السبت.

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وقدم طاقم طبي مركز "حياة" عمليات الإنعاش للمصاب، إذ عانى جروحا حرجة في منطقتي الصدر والرأس.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.