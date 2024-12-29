مصرع شاب وإصابة آخر دهسا في عسقلان

استبعدت الشرطة الإسرائيلية أن يكون الدهس قد وقع على خلفية أمنية، وقالت إن "الحديث لا يدور عن عملية أمنية إنما حادث طرق".

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، وأصيب آخر (19 عاما) بجراح متوسطة جراء تعرضهما للدهس في مدينة عسقلان جنوبي البلاد؛ صباح اليوم الأحد.

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واستبعدت الشرطة الإسرائيلية أن يكون الدهس قد وقع على خلفية أمنية، وقالت إن "الحديث لا يدور عن عملية أمنية إنما حادث طرق".

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طواقمها قدمت العلاجات الأولية لمصابين اثنين تعرضا للدهس في محطة حافلات قرب المحطة المركزية.

وأفادت لاحقا بأنها أقرت وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه، فيما نقلت المصاب الآخر إلى مستشفى "برزيلاي" وهو يعاني من جروح متوسطة في أطراف جسده.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.