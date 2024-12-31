الخليل: إصابة حرجة لشاب برصاص الاحتلال في حلحول

وصل الشاب المصاب إلى المستشفى جراء إصابته برصاص استقرت في صدره وأخرى في القدم، ووصفت حالته بالمستقرة وهو بحاجة إلى عمليات طارئة.

أصيب شاب فلسطيني (26 عاما) بجراح وصفت بالحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول شمالي الخليل؛ مساء اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول وأطلقت الرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي وسيدة برضوض عقب الاعتداء عليها بالضرب.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى الأهلي بالخليل، أن الشاب المصاب وصل إلى المستشفى جراء إصابته برصاص استقرت في صدره وأخرى في القدم، ووصفت حالته بالمستقرة وهو بحاجة إلى عمليات طارئة.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء عددا من الشبان في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي، وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيها، واعتقلت شبانا لم تعرف هوياتهم بعد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وجابت آلياتها شوارع الحيين الغربي والجنوبي للمدينة، وتمركزت في محيط منزل الشهيد ثابت ثابت في المنطقة الجنوبية الغربية منها.

وفي وقت سابق، اقتحمت آليات الاحتلال ضاحية ارتاح وبلدة فرعون جنوب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين في بلدة فرعون وتحديدا في الحي الغربي، ودققت في هوياتهم وأخضعتهم لاستجواب ميداني، دون أن يبلغ عن اعتقالات.