وفد إسرائيلي إلى الدوحة الجمعة لمواصلة مفاوضات هدنة في غزة

وفد من الشاباك والموساد والجيش، يتوجّه الجمعة إلى الدوحة، لمواصلة مفاوضات بشأن هدنة في غزة؛ نتنياهو سيعقد، مشاورة خاصّة بشأن موضوع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة؛ عائلات الرهائن تطالب بمنح الوفد تفويضا كاملا.

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائليية، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه وافق على توجّه وفد من جهازَي الأمن العام "الشاباك" و"الموساد"، والجيش، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لاستئناف المفاوضات الرامية للتوصّل إلى هدنة في غزة، وتبادُل أسرى.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنه "وافق لوفد من الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي، بمواصلة المفاوضات في الدوحة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني ("واينت")، أن نتنياهو سيعقد، الجمعة، مشاورة خاصّة بشأن موضوع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

بدوره، رحّب مقرّ عائلات الأسرى الإسرائيليين، بتوجّه الوفد إلى الدوحة، مشيرا إلى أن إسرائيل يجب ألّا "تضيع فرصة أخرى".

وطالبت عائلات الأسرى، بإعطاء الوفد الذي سيتوجه إلى قطر، تفويضا كاملا، للتوصل إلى اتفاق، "يضمن عودة كافة المختطفين، حتى آخرهم، الأحياء لإعادة التأهيل، والقتلى لدفنهم بشكل لائق".

تباطؤ في المفاوضات أم تقدّم؟

وقال منسّق الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، لأسرٍ منهم، التقوه الخميس، إن التقارير التي تتحدث عن "طريق مسدود" في المفاوضات غير صحيحة، وإن المفاوضات مستمرة، "بجهود كبيرة".

وأشار إلى أن الاتفاق الذي تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية، حاليا هو إعادة جميع الأسرى، علما بأن إسرائيل لا توافق على مطلب حماس، بإنهاء الحرب، والذي تتمسّك به الحركة.

ووفق "واينت"، فإن كبار المسؤولين في إسرائيل، يقرّون "بتباطؤ التقدم في المفاوضات"، لكنهم يوضحون أنه "لم يتم تحقيق أي اختراق بعد، ولا تزال هناك فجوات".

وبحسبهم، "فإن الوسطاء يزيدون الضغوط على الأطراف، ويريدون حضور وفد إسرائيلي إلى المحادثات في الدوحة أو القاهرة".

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