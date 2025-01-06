إصابتان إحداهما خطيرة بإطلاق نار في الطيبة

إصابتان بإطلاق نار في مدينة الطيبة؛ نقل مصاب بحالة خطيرة إلى مشفى "مئير" في كفار سابا، لاستكمال تلقي العلاج، فيما لم يتم إعلان اعتقال أيّ مشتبه بهم.

أُصيب شخصان، بجراح، وُصفت إصابة أحدهما بأنها خطيرة، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة الطيبة، مساء اليوم الإثنين.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، إنه "تلقى بلاغا عن إصابة شخص بحدث عنف في شارع أبو عبيدة في الطيبة".

وذكر أن أفراده "يقدّمون العلاج الطبيّ، ويحيلون شابا يبلغ من العمر 32 عاما إلى مستشفى ’مئير’ (في كفار سابا)، في حالة خطيرة مع إصابات نافذة".

ولفت البيان ذاته، إلى أنه تمّ نقل "جريح آخر من مكان الحدث، وحالته طفيفة".

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ "وصلنا إلى مكان الحدث، حيث شاهدنا جريحًا ملقى على الأرض في حالة وعي ليست كاملة، بعد تعرّضه لحادث عنف".

وذكر أنه "كان يعاني من جروح نافذة (اخترقت جسده)"، مضيفا "قدمنا ​​له العلاج الطبي المنقذ للحياة، والذي شمل وقف النزيف، والضمادات، وقمنا بنقله بشكل عاجل إلى المستشفى، فيما وصفت حالته بالخطيرة".

ولم يتم إعلان اعتقال أيّ مشتبه بهم.

221 جريمة قتل بالمجتمع العربي خلال 2024

وسجل في العام 2024 ارتكاب 221 جريمة قتل في مناطق 48، مقابل 222 جريمة خلال العام الماضي 2023.

وتتصدر منطقة الجليل أعداد ضحايا العنف والجريمة للعام الثاني على التوالي بواقع 107 ضحايا، تليها منطقة المركز 93 ضحية، ثم النقب 28 ضحية.

ووفق المعطيات، فإن 5% من الضحايا أطفال وقاصرون تحت 17 عامًا، 18% بين أعمار 18-24، و46% بين أعمار 25-39.

و9% من الضحايا نساء (22 امرأة وطفلة) مقابل 16 العام الماضي (ارتفاع بـ37.5%)، و11 ضحية عام 2022 (ارتفاع بـ 100%).