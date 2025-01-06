انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع الغربي جنوبي لبنان وبدء انتشار الجيش اللبناني في الناقورة

وفق هيئة البث الإسرائيلية العامة، فإنّ "هذا الانسحاب هو الأهمّ، منذ توقيع الاتفاق، وهذا هو الانسحاب الثاني للجيش الإسرائيلي من لبنان بعد خروجه من بلدة الخيام، قبل نحو ثلاثة أسابيع".

انسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع الغربي جنوبي لبنان، بما في ذلك بلدة الناقورة، اليوم الإثنين، فيما أعلن الجيش اللبنانيّ، بدء انتشار قوّاته في البلدة المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، أن الجيش الإسرائيلي، "قد انسحب من القطاع الغربيّ جنوبيّ، لبنان، قبل انتهاء وقف إطلاق النار في 60 يومًا".

وأشارت إلى أنه "قد تمت الموافقة على القرار، الليلة الماضية، من قِبل المستوى السياسيّ" في إسرائيل، في مشاروة عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وأضافت أن "انسحاب الجيش الإسرائيليّ، يجري بالتنسيق مع الآلية الأميركية التي تشرف على الانسحاب".

ووفق هيئة البث الإسرائيلية العامة، فإنّ "هذا الانسحاب هو الأهمّ، منذ توقيع الاتفاق، وهذا هو الانسحاب الثاني للجيش الإسرائيلي من لبنان بعد خروجه من بلدة الخيام، قبل نحو ثلاثة أسابيع".

يأتي ذلك فيما أشار تقرير أورده موقع "واللا"، مساء أمس الأحد، إلى أن الجيش الإسرائيلي، سينسحب من الناقورة "بالكامل، قريبا"، على أن "يسلّم المسؤولية للجيش اللبنانيّ، تحت إشراف أميركيّ".

الجيش اللبنانيّ: بدء انتشار بموازاة انسحاب إسرائيليّ

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدات الجيش تمركزت حول بلدة الناقورة - صور، وبدأت الانتشار فيها، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ’يونيفيل’".

وذكر الجيش اللبناني أن ذلك يأتي "بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، السيد عاموس هوكشتاين".

كما لفت الجيش إلى أن ذلك تمّ "بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة".

وذكر أن "الانتشار سوف يُستكمل خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة، بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة".

ودعا "المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة، والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".

بلدية الناقورة: سنُعلن توقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات اللازمة

من جانبها، قالت بلدية الناقورة، في بيان، إن "الجيش اللبنانيّ باشر بالانتشار في مواقعه في بلدة الناقورة، وتسهيلا لعمليات مرور آلياته وولوج فرقه اللوجستية والهندسية إلى البلدة، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والجهات الرسمية المعنية، ستقوم بإعلامكم بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات الجديّة اللازمة".

وأضافت "عليه، فإن العودة الآمنة ستكون حصرا بمؤازرة قوّة من الجيش اللبناني، وفرق الدفاع المدني، بعد التثبّت من عدم وجود خطر ممكن، ودون ذلك قد يترتب عليه نتائج غير محسوبة".

هوكشتاين يعلن بدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من معظم مناطق القطاع الغربي

وذكر المبعوث الأميركي، مساء اليوم، أن "الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان".

وأضاف "نتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، مشيرا إلى أن "انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل، حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار".

ولفت إلى أن "عمليات انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ستتواصل، حتى يخرج من كامل مناطق الجنوب".

قائد الجيش اللبنانيّ يستقبل هوكشتاين

هذا، واستقبل قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، هوكشتاين بحضور السفيرة الأميركية ليزا حونسون، ورئيس لجنة الإشراف الخماسية، الجنرال الأميركي غاسبر حيفريز.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فقد "تناول البحث، آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب".

وفي وقت سابق الإثنين، وصل هوكشتاين إلى بيروت، على أن يلتقي في زيارته كذلك، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء اليوم في السرايا الحكومية في بيروت.

استمرار الخروقات الإسرائيليّة

في السياق، ارتكب الجيش الإسرائيلي، الإثنين، خرقين جديدين لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي يشهد اليوم اجتماعا للجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بتحليق الطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض جدا في أجواء مدينة صيدا بمحافظة الجنوب.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي، قام صباحا بعمليات تفجير في بلدة الناقورة بقضاء صور.

وبهذين الخرقين، رفع الجيش الإسرائيلي عدد خروقاته، إلى 395 خرقا، خلّفت 32 قتيلا و39 جريحا، وفق إحصاء، يستند إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتتألف اللجنة من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا و"اليونيفيل".

والسبت، قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم إن صبر الحزب بدأ ينفد جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية.

وفي اليوم التالي، هدد وزير الأمن الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، بنسف اتفاق وقف إطلاق النار، إذا لم ينسحب "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني جنوبي لبنان.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور، والمنطقة الجنوبية.