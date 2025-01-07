إصابة جنديّ إسرائيلي بجراح خطيرة باشتباكات في طلوزة قرب نابلس

بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن أحد المسلّحين الفلسطينيين، "أطلق خلال العملية النار على قوات الجيش، ما أدى إلى إصابة المقاتل، فيما ردت القوة بإطلاق النار وقضت عليه".

أُصيب أحد عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بجراح خطيرة، في اشتباكات اندلعت في بلدة طلوزة قرب نابلس، شماليّ الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية.

جاء ذلك بحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، اليوم الثلاثاء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "جنديا أصيب بجروح خطيرة، الليلة، (ليل الإثنين - الثلاثاء) خلال تبادل إطلاق النار في قرية طلوزة قرب نابلس".

وذكرت أن قوة من الجيش الإسرائيلي، قد اقتحمت البلدة، "في إطار عملية مطاردة للخلية التي نفذت العملية يوم أمس".

وقُتل 3 إسرائيليين أحدهم عنصر شرطة، وأصيب 7 آخرون بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ومركبتين إسرائيليتين قرب قرية الفندق شرق محافظة قلقيلية، أمس الإثنين.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن أحد المسلّحين الفلسطينيين، "أطلق خلال العملية النار على قوات الجيش، ما أدى إلى إصابة المقاتل، فيما ردت القوة بإطلاق النار وقضت عليه، وتم نقل الجندي الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

ولفتت إذاعة الجيش، نقلا عن مصدر لم تسمّه، إلى أن المسلّح الذي استشهد، "لا علاقة له بعملية الأمس"، مضيفة أن "عملية مطاردة هذه الخلية، لا تزال مستمرة".

يأتي ذلك فيما استشهد ثلاثة أشخاص، فجر اليوم الثلاثاء، في محافظتي طوباس ونابلس شمالي الضفة الغربية، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واغتالت قوة إسرائيلية خاصة الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة بإطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام منزله في منطقة وادي الباذان قضاء نابلس، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وفي محافظة طوباس، استشهد الشاب سليمان مصطفى قشيطات، وذلك جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة طمون جنوب المدينة.

كما أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية عن استشهاد شاب آخر في طمون، دون أن تكشف عن هويته حتى اللحظة.