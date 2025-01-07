مصرع عامل في ورشة بناء قرب البحر الميت

أسفر حادث عمل وقع، بعد ظهر اليوم، في ورشة بناء بالقرب من البحر الميت، عن مصرع عامل في الثلاثينيات من العمر.

لقي عامل مصرعه، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في حادث عمل خلال عمله بورشة بناء في منطقة البحر الميت.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأنه "ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب، الساعة 14:24، حول إصابة عامل بجسم ثقيل في أثناء عمله في أحد مواقع البناء على الشاطئ بالقرب من فنادق البحر الميت. أبلغ مسعفون ومضمدون عن رجل يبلغ من العمر 30 عامًا لا تظهر عليه أي علامات تدل بأنه على قيد الحياة، مصابًا بإصابة خطيرة في الرأس، وأقروا وفاته على الفور".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي سياق متصل، لقي سلمان أحمد الشيخ من بلدة أبو سنان مصرعه في أثناء عمله، أمس، إثر سقوطه عن ارتفاع.

69 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب في حوادث العمل

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها جمعية "عنوان العامل" أن عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد، في العام الماضي، بلغ 69 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان "سقوط جسم"، هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.