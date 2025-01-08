إصابتان إحداهما خطيرة بشجار في نحف والشرطة تعلن اعتقال مشتبه بهم

قال أحد أفراد الطاقم الطبيّ، إنّهم "أحالوا للمشفى، رجلا يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو بحالة خطيرة، مصابًا في الرأس، بالإضافة إلى مصاب بحالة طفيفة واحدة، إلى مركز الجليل الطبي في نهريا".

أُصيب شخصان، بجراح، ووُصفت إصابة أحدهما بأنها خطيرة، من جرّاء شجار نشب في بلدة مجد الكروم، مساء اليوم الأربعاء.

وقال طاقم طبيّ، إنه "تلقى بلاغا عن إصابة شخص بحدث عنف في مجد الكروم، عند الساعة 3:50"، مشيرا إلى أن مصابين، قد نُقلا إلى مفرق البلدة، حيث استلمهما طاقم الإسعاف.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ، إنّهم "أحالوا للمشفى، رجلا يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو بحالة خطيرة، مصابًا في الرأس، بالإضافة إلى مصاب بحالة طفيفة واحدة، إلى مركز الجليل الطبي في نهريا".

من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إنها "ألقت القبض على 6 مشتبهين في شجار ببلدة نحف، أسفر عن إصابة رجل (43 عامًا) بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة، وفق مصادر طبية".

وذكرت الشرطة أن "المصابين نقلا إلى مركز الجليل الطبي في نهريا"، مشيرة إلى أنها "فتحت تحقيقًا وتواصل جهودها لتحديد مشتبهين آخرين، خلفية الحادث جنائية".