أم الفحم: الشرطة الإسرائيلية تقتحم وقفة مطالبة بوقف الحرب على غزة وتصادر اللافتات

رفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة بوقف الحرب على غزة بشكل فوري، بالإضافة إلى لافتات عليها الأعلام الفلسطينية وأسماء الشهداء..

اقتحمت عناصر الشرطة الإسرائيلية مساء السبت وقفة احتجاجية مطالبة بوقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وأقدمت على مصادرة اللافتات التي رفعها المتظاهرون.

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وشارك العشرات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة في وقفة احتجاجية على الدوار الأول بمدخل المدينة، وذلك لإحياء ذكرى الشهيد الفلسطيني الذي صادف في السابع من كانون الثاني/ يناير، وتنديدا بالحرب المدمرة المتواصلة على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

حديث رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، مريد فريد، لـ"عرب 48" من الوقفة الاحتجاجية المطالبة بوقف الحرب على غزة والتي اقتحمتها الشرطة الإسرائيلية وصادر اللافتات التي رفعها المتظاهرون.

تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/YnT8EtIFyo pic.twitter.com/C5vwK9Nq6g — موقع عرب 48 (@arab48website) January 11, 2025

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة بوقف الحرب على غزة بشكل فوري، بالإضافة إلى لافتات عليها الأعلام الفلسطينية وأسماء الشهداء، وكتب على بعض منها "أوقفوا حرب الإبادة الجماعية في غزة"، "أوقفوا الإجرام الإسرائيلي بحق المدنيين".

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، مريد فريد، لـ"عرب 48" إن "هذه الوقفة جاءت إحياء لذكرى يوم الشهيد الفلسطيني العالمي، واحتجاجا على حرب الإبادة في غزة، بالإضافة إلى المطالبة بحقنا الطبيعي في التظاهر في الوقت الذي تحد الشرطة من حقوقنا في التظاهر والتعبير عن الرأي".

وأضاف أن "الشرطة بالأمس رفضت السماح لنا بالتظاهر في سخنين، ونحن إذ نقف إلى جانب الحق ونرفض كافة هذه الممارسات لذلك وقفنا اليوم للاحتجاج أيضا على منعنا من التظاهر".

وتطرق فريد إلى مضايقات الشرطة الإسرائيلية بالقول، إن "قائد الشرطة في المنطقة حذرنا من رفع لافتات تطالب بوقف الحرب والمذابح، إذ أنه من وجهة نظرنا ما يحصل في غزة هو جرائم حرب وهذا وفقا للقانون الدولي، وفي أعقاب ذلك قامت عناصر الشرطة باقتحام الوقفة ومصادرة اللافتات".