غارات إسرائيلية على مواقع في جنوب لبنان

قال مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إننا هاجمنا "ممرات برية حدودية بين لبنان وسورية، وموقعين عسكريين لحزب الله"، وزعم ذلك المصدر أن "الجيش الإسرائيلي طالب الجيش اللبناني بالتعامل مع ذلك، وهم لم يعالجوا المسألة".

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أربع غارات على المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراتي في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وتأتي هذه الغارات، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما تواصل إسرائيل فعله من خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ الأسبوع الأول لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وقال مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إننا هاجمنا "ممرات برية حدودية بين لبنان وسورية، وموقعين عسكريين لحزب الله"، وزعم ذلك المصدر أن "الجيش الإسرائيلي طالب الجيش اللبناني بالتعامل مع ذلك، وهم لم يعالجوا المسألة".

وسُمع دوي الانفجارات، وشوهدت ألسنة النيران، تتصاعد من منطقة محاذية لقرى يسكنها اللبنانيون.