هدم منزل في كفر قرع

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة منزلا في مدينة كفر قرع، صباح اليوم الاثنين.

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها منزل مواطن في مدينة كفر قرع بمنطقة وادي عارة، صباح اليوم الاثنين.

وسبق هدم المنزل إغلاق الشارع المؤدي للحي، وتعطيل حركة السير، ومنع الأهالي من الاقتراب من المكان، وانتشار لقوات الشرطة لغاية الانتهاء من هدم المنزل.

وفي سياق متصل، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قيادة الشرطة بتفضيل هدم منازل مأهولة في المجتمع العربي، بذريعة بنائها بدون تصاريح بناء، وذلك على الرغم من أنه لا يملك صلاحية بشأن سياسة هدم المنازل وإنما هذه الصلاحية بأيدي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تواصل هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع والرينة وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.