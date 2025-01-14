إصابة امرأة بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بالرملة

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الرملة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن إصابة امرأة بجروح وصفت بأنها خطيرة.

من مكان الجريمة بالرملة، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيبت امرأة بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الرملة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "عند الساعة 2:31 بعد الظهر، ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة أيالون حول إصابة شخص في شارع ح إن بياليك في الرملة. قدم المسعفون والمضمدون العلاج الطبي على الفور لامرأة تبلغ من العمر 35 عامًا في حالة خطيرة مع إصابة نافذة".

وقال المسعفان يحزقيل غوتمان وعابد عيساوي، إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا المرأة المصابة في سيارتها فاقدة للوعي، وتعاني إصابات نافذة. قدمنا ​​لها على الفور العلاج الطبي المنقذ للحياة الذي شمل التضميد والإنعاش، ونقلناها في سيارة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى في حالة حرجة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.