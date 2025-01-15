5 شهداء بقصف إسرائيلي في مخيم جنين.... 11 شهيدا خلال يومين

باستشهاد الأشخاص الخمسة، يرتفع عدد الشهداء في مخيم جنين خلال الـ24 ساعة إلى 11 شهيدا، حيث قتلت قوات الاحتلال أمس 6 أشخاص، عقب قصفها منزلا داخل المخيم.

استشهد 5 أشخاص، وأُصيب آخر بجراح حرجة، إثر قصف نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها "تنقل 3 شهداء من موقع القصف في مخيم جنين". وأضافت بعيد ذلك، أنها "تتعامل مع إصابتين حرجه جدا، نتيجة القصف في مخيم جنين، واحدة حروق والأخرى إنعاش قلب ورئتين لترتفع الحصيلة إلى 3 شهداء، وإصابتين حرجة نقلت جميعها إلى المستشفى".

وبعد ذلك بوقت وجيز، أكدت الوزارة "وصول 5 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء قصف الاحتلال على المخيم".

وباستشهاد الأشخاص الخمسة، يرتفع عدد الشهداء في مخيم جنين خلال الـ24 ساعة إلى 11 شهيدا، حيث قتلت قوات الاحتلال أمس 6 أشخاص، عقب قصفها منزلا داخل المخيم.

فيديو آخر من موقع القصف الإسرائيلي في #جنين والذي أسفر عن استشهاد 5 أشخاص.



للتفاصيل: https://t.co/UliJHz3h89 pic.twitter.com/kLSZluclVE — موقع عرب 48 (@arab48website) January 15, 2025

والشهداء الستة الذين استشهدوا، أمس الثلاثاء، وأحدهم فتى وبينهم 3 أشقاء هم: محمود أشرف مصطفى غربية (15 عاما)، مؤمن إبراهيم أبو الهيجاء (28 عاما)، أمير إبراهيم أبو الهيجاء (27 عاما)، بهاء إبراهيم أبو الهيجاء (23 عاما)، حسام حسن قنوح (34 عاما)، إبراهيم مصطفى قنيري (23 عاما).

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين عن الإضراب الشامل الأربعاء، تنديدا باغتيال الاحتلال 6 شبان في مخيم جنين.