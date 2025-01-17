حماس: حلّ العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار

حماس: "تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار"؛ "قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ستنشر عبر مكتب الأسرى".

أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، عن تجاوز العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه مساء الأربعاء، والمقرر دخوله حيّز التنفيذ، الأحد المقبل.

وقالت في بيان، إنه "بمساعٍ كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم (الجمعة) حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أن الحركة قد سعت إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء الشعب الفلسطيني.

وتابعت "قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل".

والخميس، زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن حماس انسحبت من تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، فيما كذّبته الأخيرة وأكدت التزامها بالاتفاق المعلن الأربعاء من طرف الوسطاء.

وزعم مكتب نتنياهو في بيان، أن "حركة حماس تنسحب من التفاهمات، وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة وتمنع الاتفاق".

والخميس، وردا على مزاعم نتنياهو، أكدت الحركة، التزامها بالاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء أمس الأربعاء، والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء".

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.

وأوضح الوزير القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.

وخلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.