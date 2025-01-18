مصاب في "عملية طعن" واستشهاد فلسطيني في تل أبيب

أصيب شخص، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة تل أبيب، فيما أطلق مسلح النار على شاب بزعم ارتكابه "عملية الطعن" ما أدى إلى استشهاده؛ مساء اليوم السبت.

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وادعت الشرطة الإسرائيلية بأن الحديث يدور عن عملية، وقالت إنها دفعت بقوات معززة لها إلى المكان.

الشهيد صلاح يحيى

وأوردت تقارير إسرائيلية، أن "منفذ عملية الطعن هو صلاح يحيى (19 عاما) من سكان منطقة طولكرم، وقد مكث في البلاد بشكل غير قانوني".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "يستدل من التحقيق الأولي أن ’مخربا’ بحوزته سكين وصل إلى منطقة المطاعم في شارع ’لبونطين’ وطعن مواطنا ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة. مواطن مسلح تواجد قرب المكان أطلق النار على ’المخرب’ وجرى بتحييده".

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طواقمها قدمت العلاجات الأولية لمصاب عانى من جروح متوسطة، فيما جرى قتل "المخرب".

من مكان إطلاق النار في مدينة تل أبيب



التفاصيل: https://t.co/HY9IXgSDVO pic.twitter.com/UDXzxoG7yS — موقع عرب 48 (@arab48website) January 18, 2025

وأعلن مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب حيث نقل المصاب، بأن حالته وصفت بالخطيرة.

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبي، أنه "وصلنا بطواقم كبيرة إلى المكان ورأينا شابا في العشرينيات من عمره على الشارع وهو بوعيه الكامل ويعاني من إصابة طعن في القسم العلوي من جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة متوسطة".