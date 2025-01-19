مستوطنون يهاجمون قرية سنجل: إحراق منزلين ومركبتين واندلاع مواجهات مع الأهالي

أفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين تجمهروا عند الشارع الرئيسي قرب بلدة ترمسعيا شمال محافظة رام الله والبيرة، وهاجموا مركبات المواطنين وأغلقوا الطريق، ما أجبرهم على سلوك طرق بديلة.

صورة توضيحية من اعتداء سابق للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في منطقة رام الله (Getty images)

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، قرية سنجل شمالي رام الله، منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث أحرق المستوطنون الإرهابيون منزلين ومركبتين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالي.

وكذلك، نفذ المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين وأغلقوا عدة طرق ومفترقات رئيسية، في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين تجمهروا عند الشارع الرئيسي قرب بلدة ترمسعيا شمال محافظة رام الله والبيرة، وهاجموا مركبات المواطنين وأغلقوا الطريق، ما أجبرهم على سلوك طرق بديلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مستوطنين تجمهروا قرب حاجزي عطارة وعين سينيا العسكريين المقامين على أراضي المواطنين شمال رام الله، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها.

كما هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين بالحجارة عند مفترق عين أيوب قرب قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها.

وفي محافظة القدس، هاجم مستوطنون مسلحون، بحماية قوات الاحتلال، مركبات المواطنين قرب قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة، على الطريق الواصل بين قرية جبع وبلدة حزما، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار في المركبات.

وفي محافظة قلقيلية، هاجم مستوطنون بالحجارة ممتلكات المواطنين من محال تجارية و"عربات"، الواقعة على الشارع الرئيس "قلقيلية-نابلس"، بالقرب من قرية جينصافوط شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي نابلس، نفذ مستوطنون أعمال عربدة قرب مدخل بلدة حوارة وحاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان لـ "وفا"، بأن مستوطنين تجمعوا قرب دوار سلمان الفارسي شرق حوارة، وعند حاجز زعترة العسكري، ونفذوا أعمال عربدة، بحماية من قوات الاحتلال، التي شددت إجراءاتها العسكرية ومنعت تنقل المواطنين ووصولهم لمدينة نابلس.