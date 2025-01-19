مصلحة سجون الاحتلال: نستعد للإفراج عن 90 أسيرا فلسطينيا اليوم... تسلّمنا قائمة بالأسماء

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها تستعد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المدرجين ضمن قائمة تضم 90 أسيرا، في إطار الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وأوضحت مصلحة سجون الاحتلال أنها تلقت قائمة بأسماء الأسرى مشيرة إلى أن الأسرى المرتقب تحررهم سينقلون من السجون المختلفة إلى نقطة تجمع مركزية في سجن "عوفر"، قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي.

وجاء في بيان صادر عن مصلحة السجون الإسرائيلية أنها تسلّمت "قائمة الأسرى الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون المختلفة كجزء من عملية ’أجنحة الحرية‘ لاستعادة الرهائن الإسرائيليين".

وأضاف البيان أن "المفوض العام لمصلحة السجون، كوبي يعقوبي، عقد جلسة تقييم إضافية، لتنسيق الإجراءات المطلوبة داخل السجون استعدادًا للإفراج". وتابع "بعد إتمام الإجراءات داخل السجون، ستقوم وحدة ’نحشون‘، بنقل الأسيرات والأسرى إلى نقطة التجمع في سجن عوفر".

وذكر أن ممثلي الصليب الأحمر الدولي سيتعرفون على الأسرى في سجن عوفر، حيث سيبقى الأسرى حتى وصول الرهائن". وأشار البيان إلى أنه "بعد الحصول على موافقة الجهات السياسية، ستتولى فرق الصليب الأحمر نقل الأسرى من سجن عوفر إلى نقاط الإفراج المحددة".