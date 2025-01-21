العثور على جثة الشاب سيد أبو خاطر في حرش قرب كفر قرع

عُثر على جثة الشاب سيد فوزي أحمد حمدان أبو خاطر، في الثلاثينات من العمر، في منطقة حرش وادي عارة القريب من مدينة كفر قرع.، اليوم، بعد اختفائه منذ يومين.

عُثر، ظهر اليوم الثلاثاء، على جثة الشاب سيد فوزي أحمد حمدان أبو خاطر، في الثلاثينات من العمر، في منطقة حرش وادي عارة القريب من مدينة كفر قرع، وذلك بعد اختفائه منذ يومين.

واستُدعيت الشرطة والطواقم الطبية إلى المكان. ولم تتمكن الطواقم الطبية من تقديم المساعدة للشاب، وأُقِرَّت وفاته في الموقع.

المرحوم سيد أبو خاطر

ونُقلت جثة الشاب إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير لإجراء الفحوصات ومعرفة سبب الوفاة.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات وفاة الشاب، وسيُعْلَن عن مزيد من التفاصيل لاحقًا بعد الانتهاء من الفحص الجنائي.

وفي سياق متصل، عُثر، صباح يوم الثلاثاء الماضي، على جثة الشاب أحمد نزار محسن في منطقة زراعية بين قرية عارة ومدينة كفر قرع في منطقة المثلث الشمالي.

وكانت آثار الشاب أحمد محسن (36 عامًا) من كفر قرع قد فُقدت يوم 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، ومنذ ذلك الحين لم تعرف أي معلومات عنه.