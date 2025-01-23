إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار بعكا

أسفرت جريمة إطلاق نار في مدينة عكا، صباح اليوم، عن إصابة شخص بجروح خطرة للغاية، نقل على إثرها إلى مركز الجليل الطبي في مدينة نهريا.

أصيب رجل (57 عاما) بجروح خطرة للغاية في حادثة عنف في مدينة عكا، صباح اليوم الخميس.

وقدّم طاقم طبي العلاج الطبي للمصاب، ونقله إلى مركز الجليل الطبي في مدينة نهريا، مصابًا بإصابة نافذة.

وقال مسعف الطوارئ من وحدة الدراجات النارية التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، إن "الرجل المصاب كان يرقد فاقدًا للوعي، ويعاني إصابات نافذة في جسده. قدمنا ​​له العلاج الطبي الأولي، ونقلناه في سيارة العناية المركزة اإلى المستشفى، وهو في حالة حرجة".

ووفقا للشرطة، فإن "الرجل أصيب بإطلاق نار، وإن أفراد الشرطة الذين هرعوا إلى المكان شرعوا بجمع الأدلة والتحقيق والبحث عن المشتبهين".