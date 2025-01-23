سخنين: إصابة حرجة لشخص في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة سخنين عن إصابة شخص بجروح وصفت بالخطيرة، فيما لم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به.

أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة سخنين؛ مساء الخميس.

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وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن الجناة، فيما لم تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي وقت سابق الخميس، قتل جميل طيب خلايلة (57 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت بعكا، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمدينة نفسها منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 3 قتلى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة، أن 11 قتيلا من المجتمع العربي في البلاد سقطوا في جرائم القتل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم.

وبين الضحايا امرأة، وثمانية ضحايا قُتلوا بالرصاص، وخمسة من بين الضحايا أعمارهم بين 18-30 عاما، وضحيتان برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وفي العام الماضي 2024 ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.