اتهام قاصرين بمحاولة إحراق شجرة عيد الميلاد في شفاعمرو

أعلنت الشرطة، اليوم، عن اعتقال قاصرين بشبهة محاولة إحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة شفاعمرو.

اعتقلت الشرطة قاصرين بشبهة محاولة إحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة شفاعمرو.

ووفقا للشرطة، فإنه "بعد تحقيق مشترك بين الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قُبض على قاصرين، بعد محاولة إحراق شجرة عيد الميلاد في كنيسة بمدينة شفاعمرو ليلة رأس السنة. قام المشتبهان، وهما ملثمان، بإلقاء مادة مشتعلة وإشعال النار، قبل الفرار".

وأضافت الشرطة أنه "حددت هوية المعتديين بعد أيام، وعُثِر على مقطع فيديو يوثق الحدث في هاتف أحدهما. ستقدم لائحة اتهام ضدهما غدًا بمحكمة حيفا".