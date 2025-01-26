قتيلان ومصاب بجراح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار عند مدخل بلدة زلفة

أكدت الطواقم الطبية مقتل شخصين نتيجة إصابات حرجة في أنحاء متفرقة من جسديهما، بينما تم نقل شخص ثالث، يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، إلى المستشفى بحالة خطيرة جراء إصابات مماثلة.

قُتل شخصان في الثلاثينيات من عمرهما، وأصيب آخر بجروح خطيرة، مساء اليوم الأحد، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار عند مدخل بلدة زلفة.

وأكدت الطواقم الطبية مقتل شخصين نتيجة إصابات حرجة في أنحاء متفرقة من جسديهما، بينما تم نقل شخص ثالث، يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، إلى المستشفى بحالة خطيرة جراء إصابات مماثلة.

15 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة، أن 15 قتيلا من المجتمع العربي في البلاد سقطوا في جرائم القتل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم.

وبين الضحايا امرأة، و12 ضحايا قُتلوا بالرصاص، وسبعة من بين الضحايا أعمارهم بين 18-30 عاما، وضحيتان برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وفي العام الماضي 2024 ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.