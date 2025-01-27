إصابتان خطيرتان في جريمة إطلاق نار بكفر كنا

أسفرت جريمة إطلاق نار في كفر كنا، بعد ظهر اليوم، عن إصابة شخصين بجروح وصفت بأنها خطيرة.

من مكان الجريمة في كفر كنا، اليوم

أصيب رجلان بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر كنا، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وقدمت طواقم الإسعاف من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ونُقِلا إلى المستشفى على الفور.

وقال أحد المسعفين إنه "كنا داخل المحطة عندما سمعنا صرخات من الشارع المجاور. وعلى الفور غادرنا سريعا إلى مكان الحادثة، وعندما وصلنا شاهدنا جريحين أحدهما يبلغ من العمر 50 عاماً كان واعياً، ويعاني إصابات نافذة بعد تعرضه لحادثة عنف، وقدمنا على الفور العلاج الطبي الذي تضمن وقف النزيف، ونقله في سيارة العناية المركزة إلى مستشفى بوريا، وحالته خطيرة. وأُخْلِي المصاب الثاني من مكان الحادث أثناء عمليات الإنعاش وهو في حالة حرجة".

وأعلنت الشرطة أنها "شرعت بالتحقيق في ملابسات إطلاق نار تجاه شخص في كفر كنا، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح حرجة وآخر بجروح خطيرة، وهرعت قوات الشرطة إلى المكان، وشرعت بالتحقيق وبالبحث عن الجناة".