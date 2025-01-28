فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
28/01/2025 - 13:44

قطر: نبحث موعد تسليم المحتجزة الإسرائيلية وأخريين قبل الجمعة ولا خرق قد يُفشل الاتفاق

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، فيما واصلت آلاف العائلات الفلسطينية النازحة، العودة إلى منازلها في شمال قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، في اليوم العاشر من اتفاق وقف إطلاق النار.

قطر: نبحث موعد تسليم المحتجزة الإسرائيلية وأخريين قبل الجمعة ولا خرق قد يُفشل الاتفاق

نازحون في غزة يعودون إلى منازلهم (Getty Images)

أعلنت الدوحة، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال تبحث موعد تسليم المحتجزة الإسرائيلية التي كانت إسرائيل قد طالبت باستلامها، وأخريين، قبل يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أنه "لم يحدث خرق قد يؤدي إلى تصعيد أو فشل اتفاق وقف إطلاق النار".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، وذلك فيما واصلت آلاف العائلات الفلسطينية النازحة، العودة إلى منازلها في شمال قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وذلك في اليوم العاشر من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال الأنصاري "توصلنا إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل للإفراج عن المحتجزة إيهود، واثنتين أخريين قبل الجمعة"، مشيرا إلى أنه يتمّ بحث موعد التسليم.

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وذكر أن حماس، "سلمت معلومات بشأن الأسرى، وتم حل الأمور التي عطلت عودة النازحين إلى الشمال".

وأضاف أن "الدفعة الأولى من المساعدات، دخلت قطاع غزة أمس، عبر معبر ’إيرز’، ضمن الجسر الجوي المتواصل".

وقال "تواصلنا مستمر مع إدارة (الرئيس الأميركي، دونالد) ترامب، بشأن القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية".

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وأشار الأنصاري إلى أن "مفاوضات المرحلة الثانية، ستبدأ في اليوم الـ 16 من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وشدّد على أن الدوحة "تراقب دخول المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، وهناك تحديات لوجستية صعبة".

وذكر أن "اللجنة الأمنية القطرية المصرية لتفتيش السيارات والآليات العابرة للشمال دورها فني محدود".

وقال الناطق باسم الخارجية القطرية، إنه "لا موعد محددا حاليا لفتح معبر رفح، بسبب التحديات اللوجستية".

وتابع "نحرص على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونأمل التزام الطرفين".

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