استشهاد أسيرين من قطاع غزة في سجون الاحتلال

مؤسسات الأسرى "قضية استشهاد المعتقلين العسلي وعاشور، تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة".

استشهد الأسيران محمد شريف العسلي (35 عاما) وإبراهيم عدنان عاشور (25 عاما) من قطاع غزة في سجون الاحتلال؛ حسبما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك اليوم الأربعاء.

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وأفادت مؤسسات الأسرى بأن العسلي استشهد يوم 17 أيار/ مايو 2024، أما عاشور فاستشهد يوم 23 حزيران/ يونيو 2024.

وقالت إن "الشهيد محمد العسلي اعتقل من مستشفى الشفاء خلال العدوان الذي تعرض له خلال شهر آذار/ مارس 2024، وقد علمت عائلته لاحقا بأنه محتجز في سجن ’عسقلان’، ثم تلقت العائلة ردا من مؤسسة أخرى بأنه استشهد، وردا آخر على أنه في سجن ’عسقلان’. عاد الاحتلال برد جديد بأن المعتقل العسلي استشهد في التاريخ المذكور أعلاه".

والشهيد محمد العسلي أب لأربعة أطفال، وبحسب عائلته لا يعاني من أي مشاكل صحية مزمنة، وخلال حرب الإبادة استشهد جميع أشقائه وبقي والده فقط، كما توفيت والدته خلال تلقيها العلاج في القدس وتم دفنها في رام الله؛ حسبما ذكرت مؤسسات الأسرى.

أما الشهيد عاشور اعتقل في 14 شباط/ فبراير 2024، من مستشفى ناصر في خانيونس، كما أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية.

وتابعت مؤسسات الأسرى، أنّ "الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد حتى في الكشف عن مصيرهم التلاعب في الردود، وقد حصل ذلك مرات عديدة ففي قضية الشهيدين جرى ذلك، وتحديدا في قضية الشهيد عاشور حيث تلقت المؤسسات أكثر من رد وتم طلب زيارته أكثر من مرة على أساس أنه معتقل في معسكر ’عوفر’، وكان الرد قبل الأخير أنه نقل للتحقيق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وكان الرد الأخير أن المعتقل قد استشهد منذ تاريخ 23 حزيران/ يونيو 2024، لذلك نؤكد أنّ كافة الردود التي تتعلق بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق وذلك في محاولة منه التنصل من أي محاسبة دولية".

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّه "وباستشهاد المعتقلين العسلي وعاشور من غزة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 58 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل 37 من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخيا، لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 295، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري".

وأضافت المؤسسات أنّ "قضية استشهاد المعتقلين العسلي وعاشور، تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة".

وشددت على أن "ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين ما هو إلا وجها آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحقّ الأسرى والمعتقلين".

ولفتت المؤسسات إلى أن "وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها".

وحمّلت مؤسسات الأسرى، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقلين العسلي وعاشور. وجددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية "المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب".