الطيرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

قتل شخص من مدينة الطيرة في منطقة المثلث الجنوبي، اليلة الجمعة، في إثر تعرضه لإطلاق نار.

وجاء في التفاصيل أن جميل عراقي (60 عاما) قتل متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في منزله بمدينة الطيرة.

ووفقًا للمعلومات الأولية فإن مجهولين اقتحموا منزل الضحية وأطلقوا عليه الرصاص من مسافة قريبة".

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لمصاب بأعيرة نارية اخترقت مناطق مختلفة من جسده، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج.

وصفت حالة المصاب بالحرجة، وتم الإعلان عن وفاته لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وقالت الشرطة إنها وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق.