الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، محافظ القدس عدنان غيث، من داخل مركبته عندما كان يسافر قرب بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

ووفقا لشهود عيان، فإن 3 مركبات من الوحدات الخاصة لشرطة الاحتلال، قامت باعتراض مركبة المحافظ غيث، وخطفوه واقتادوه إلى جهة غير معلومة. علما أن غيث أدى اليمين القانونية محافظا للقدس في نهاية آب/أغسطس الماضي.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"وفا"، بأن قوة خاصة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اختطفوا المحافظ غيث، بعد أن قطعت طريقه 3 سيارات من القوات الخاصة، وخطفوه من داخل مركبته بعد إغلاق الطريق واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وسبق أن اقتحمت قوة من شرطة الاحتلال منزل غيث في بلدة سلوان، واعتقلت نجله عدي واقتادته للتحقيق، كما أخضع عدنان غيث عدة مرات للتحقيق عندما كان رئيسا للجنة القدس في المجلس الثوري لحركة فتح.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال العقيد في جهاز المخابرات العامة جهاد الفقية، وهو من سكان بلدة قطنة، حيث أوقفت مركبة الفقيه، على حاجز نصبته قرب بلدة الجديرة، شمال غرب القدس المحتلة واقتادته إلى مركز التحقيق في المسكوبية.