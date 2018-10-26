نتنياهو في زيارة رسمية لسلطنة عمان

أنهى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم، الجمعة، زيارةً سرية إلى سلطنة عُمان، بدأها أمس، الخميس، برفقة رئيس الموساد، يوسي كوهين، وزوجته، ساره نتنياهو.

كما رافق نتنياهو في الزيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، والمستشار العسكري لنتنياهو، آفي بلوط.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه بالعربيّة في موقع "تويتر"، إن اللقاء جاء بدعوة من قابوس، بعد اتصالات مطولة بين السلطات العمانية والإسرائيليّة.

وأكّدت سلطنة عمان زيارة نتنياهو ومقابلته السلطان قابوس بن سعيد، وبثّ التلفزيون الرسمي صورًا في "بيت البركة" وقال إنّ الزيارة بحثت "السبل الكفيلة بدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ومناقشة بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال نتنياهو في أعقاب الزيارة لسلطنة عمان، "إنها خطوة هامة لتوثيق العلاقات مع دول المنطقة".

وزيارة نتنياهو هي أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي إلى مسقط منذ زيارة قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، يتحساك رابين، عام 1995، علمًا بأنه لا توجد علاقات رسمية بين إسرائيل وعمان.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد التقى السلطان قابوس في مسقط، الإثنين الماضي، قال خلالها إنه يحرص على التواصل مع عمان، "التي ليس لها مصالح خاصة ولا تريد أن تبيع هنا وتشتري هنا".