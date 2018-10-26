  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو في زيارة رسمية لسلطنة عمان

تاريخ النشر: 26/10/2018 - 16:16

نتنياهو في زيارة رسمية لسلطنة عمان
قابوس ونتنياهو خلال الزيارة (مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي)
عرب ٤٨

أنهى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم، الجمعة، زيارةً سرية إلى سلطنة عُمان، بدأها أمس، الخميس، برفقة رئيس الموساد، يوسي كوهين، وزوجته، ساره نتنياهو.

كما رافق نتنياهو في الزيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، والمستشار العسكري لنتنياهو، آفي بلوط.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه بالعربيّة في موقع "تويتر"، إن اللقاء جاء بدعوة من قابوس، بعد اتصالات مطولة بين السلطات العمانية والإسرائيليّة.

وأكّدت سلطنة عمان زيارة نتنياهو ومقابلته السلطان قابوس بن سعيد، وبثّ التلفزيون الرسمي صورًا في "بيت البركة" وقال إنّ الزيارة بحثت "السبل الكفيلة بدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ومناقشة بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال نتنياهو في أعقاب الزيارة لسلطنة عمان، "إنها خطوة هامة لتوثيق العلاقات مع دول المنطقة".

وزيارة نتنياهو هي أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي إلى مسقط منذ زيارة قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، يتحساك رابين، عام 1995، علمًا بأنه لا توجد علاقات رسمية بين إسرائيل وعمان.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد التقى السلطان قابوس في مسقط، الإثنين الماضي، قال خلالها إنه يحرص على التواصل مع عمان، "التي ليس لها مصالح خاصة ولا تريد أن تبيع هنا وتشتري هنا".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#نتنياهو
#عمان
#سلطنة عمان
#زيارة سرية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أفيف كوخافي.. مرشح ليبرمان لرئاسة أركان الجيش الإسرائيلي
أفيف كوخافي.. مرشح ليبرمان لرئاسة أركان الجيش الإسرائيلي

2018-10-26

المهاجرون الروس و"إهدار" فرصة تعزيز الطابع الأشكنازي الغربي لإسرائيل
المهاجرون الروس و"إهدار" فرصة تعزيز الطابع الأشكنازي الغربي لإسرائيل

2018-10-26

"بلاك كيوب" الإسرائيلية: عمليات تجسس لمصادرة أموال إيرانية
"بلاك كيوب" الإسرائيلية: عمليات تجسس لمصادرة أموال إيرانية

2018-10-26

الأكثر قراءة

الأردن: مصرع 18 شخصًا بسيول في منطقة البحر الميت

الأردن: مصرع 18 شخصًا بسيول في منطقة البحر الميت

2018-10-25
خاص | علي سلام لـ

خاص | علي سلام لـ"عرب 48": لست مستعدا للخسارة

2018-10-25
صلاح نجل خاشقجي يغادر السعودية للولايات المتحدة

صلاح نجل خاشقجي يغادر السعودية للولايات المتحدة

2018-10-25
النقب: مصرع طفل جرفته السيول

النقب: مصرع طفل جرفته السيول

2018-10-25
ما علاقة تسريب عقارات مقدسية باعتقال محافظ المدينة ومدير مخابراتها؟

ما علاقة تسريب عقارات مقدسية باعتقال محافظ المدينة ومدير مخابراتها؟

2018-10-25