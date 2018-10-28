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غزة: استشهاد 3 أطفال استهدفهم الاحتلال بطائرة مُسيّرة

تاريخ النشر: 28/10/2018 - 20:33

غزة: استشهاد 3 أطفال استهدفهم الاحتلال بطائرة مُسيّرة
الاحتلال يقصف مدينة غزة، أمس (أ ب أ)
عرب ٤٨

استشهد 3 أطفال فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف نقطة قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع المحاصر.

وانتشلت طواقم الهلال الأحمر 3 شهداء أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 14 عامًا في المنطقة الشرقية ما بين خانيونس ودير البلح.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د. أشرف القدرة أن الشهداء الأطفال الثلاثة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، أشلاء، وأشار إلى أنه جاري التعرف على هوياتهم.

واستهدفت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأطفال بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة دير البلح بادعاء محاولة زرع عبوة ناسفة.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب بوابة "النمر" بمنطقة "كيسوفيم". وأضافت أن الاحتلال أطلق النار صوب سيارات الإسعاف ومنعها من الاقتراب من مكان الحدث.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه، أن "طائرة عسكرية استهدفت خلية مكونة من ثلاثة شبان فلسطينيين (في إشارة إلى الأطفال الثلاثة) كانوا يحاولون العبث في السياج الأمني وزرع عبوة ناسفة بالقرب منه". 

وأكدت طواقم الهلال الأحمر، أن طواقمها تمكنت من انتشال جثمان 3 شهداء شرق مدينة خانيونس. وكانت قد أوضحت في وقت سابق أن "قوات الاحتلال رفضت السماح لسيارات الإسعاف بالوصول إلى الإصابات شرق دير البلح، وطالبت الطواقم الطبية الانسحاب من المكان، وبعد أكثر من نصف ساعة، سمح لسيارات الإسعاف الدخول لانتشال الإصابات".

وأوضحت المصادر أن طائرة الاحتلال أغارت على نقطة قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، وأشارت إلى أن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية توجهت نحو منطقة الحدث وتمركزت فيها وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية. 

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#غزة
#الاحتلال الإسرائيلي
#عبوة ناسفة

من عرب 48

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