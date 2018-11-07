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استقالة وزير العدل الأميركي جيف سيشنز من منصبه

تاريخ النشر: 07/11/2018 - 22:00

استقالة وزير العدل الأميركي جيف سيشنز من منصبه
عرب ٤٨

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018


من عرب 48

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