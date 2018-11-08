قطاع غزة: شهيد شرقي المغازي بنيران الاحتلال

استشهد شاب برصاص الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الخميس، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه، إن "فلسطينيا استشهد بعد تعرضه لرصاص إسرائيلي بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع"، دون تفاصيل أخرى.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مجموعة من الشبان شرق مخيم المغازي ما أدى لإصابات في صفوفهم.

وذكرت المصادر أن طواقم الإسعاف وتمكنت من نقل أحد الشهداء (لم تعرف هويته) إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وكان مصابا أعلى بعيار ناري أعلى الصدر.

وبالشهيد الجديد، يرتفع عدد الشهداء منذ انطلاق مسيرة العودة في 30 مارس/ آذار الماضي، إلى 233 شهيدًا منهم 43 طفلا، و5 إناث، و3 من الطواقم الطبية وصحفيان، إلى جانب إصابة 24 ألف مواطن آخرين.

وانطلقت "مسيرة العودة الكبرى" بمشاركة شعبية حاشدة عبر التظاهر السلمي في 5 مخيمات عودة شرق محافظات القطاع الخمس؛ وتنادي بتنفيذ حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها، ورفع الحصار عن غزة.