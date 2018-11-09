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طوبا: إطلاق نار وإلقاء قنبلة على منزل رئيس المجلس المحلي

تاريخ النشر: 09/11/2018 - 19:57

طوبا: إطلاق نار وإلقاء قنبلة على منزل رئيس المجلس المحلي
تصوير شاشة من فيديو كاميرات المراقبة
عرب ٤٨

ألقى مجهولون قنبلة يدوية ومن ثم أطلقوا النار في الهواء على منزل رئيس مجلس محلي طوبا الزنغرية المنتخب، وسام عمر، مساء اليوم، الجمعة، على خلفيّة نتائج الانتخابات.

ولم يسفر الاعتداء عن إصابات، واقتصرت الأضرار على تضرر منزل عمر.

وأظهر شريط فيديو من كاميرا مراقبة سيارة بيضاء مسرعة تقترب من المنزل، لينزل منها شخصان ملثّمان يرتديان ملابسَ سوداء، وباشروا بإطلاق النيران وإلقاء القنبلة، قبل أن تأتي سيارة مسرعة من الاتجاه المقابل وتصدم مطلق النار، الذي كان يهمّ بالصعود إلى السيارة.

ورغم دهسه، إلا أنه تمكّن من الصعود إلى السيارة ولاذ بالفرار من المنطقة.

وقالت الشرطة الإسرائيليّة في بيان لها إن أفرادها متواجدين في القرية، وإن محققيها يعملون على جمع قرائن في مكان الحادث.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#طوبا
#عنف الانتخابات
#وسام عمر

من عرب 48

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