  2. الأخبار
  3. اخبار عاجلة

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب الخليل

تاريخ النشر: 11/01/2019 - 16:25

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب الخليل
من مكان جريمة الاحتلال
عرب ٤٨

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، مساء اليوم، الجمعة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب الخليل، لم تسفر عن أيّ مصابين من الاحتلال.

وقالت مصادر طبيّة إن حالة الشاب حرجة، وإن الاحتلال تركه ينزف طويلًا.

وزعم الاحتلال أن الشاب اقترب من حي "غفعات هآبوت" في مستوطنة كريات أربع، وأنه حمل سكينه بهدف طعن جنديين ومستوطن كانا في المكان، قبل أن يأتي مستوطن مسلّح ويقوم بإطلاق النار عليه.

أما في قطاع غزّة، قال مصادر طبيّة إن سيدة استشهدت برصاص الاحتلال أثناء مشاركتها في فعاليات الأسبوع الثاني والأربعين من مسيرات العودة، التي حملت هذا الأسبوع اسم "بصمودنا سيكسر الحصار".

وقالت المصادر الطبيّة إنها تتعرّف على هوية الشهيدة أو عمرها بعد.

كما أصيب 14غزيًا برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط وقنابل الغاز المسيّل للدموع صوب المتظاهرين السلميين على مقربة من الجدار الأمني الفاصل شرق مدينة غزة.


#غزة
#الخليل
#مسيرة العودة
#طعن

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيرة: إصابة خطيرة لفتى جراء إطلاق نار
الطيرة: إصابة خطيرة لفتى جراء إطلاق نار

2019-01-11

كندا تمنح رهف القنون حق اللجوء السياسي
كندا تمنح رهف القنون حق اللجوء السياسي

2019-01-11

إلغاء حالة الطوارئ في مطار بن غوريون بعد إعلانها بدقائق
إلغاء حالة الطوارئ في مطار بن غوريون بعد إعلانها بدقائق

2018-12-28

الأكثر قراءة

والدة يارا أيوب:

والدة يارا أيوب: "ابنتي قتلت مرّتين"

2019-01-10
فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

2019-01-10
اتهام شاب وقاصر في جريمة قتل يارا أيوب

اتهام شاب وقاصر في جريمة قتل يارا أيوب

2019-01-10
السجن 18 عاما لجميل التميمي بعد إدانته بقتل سائحة

السجن 18 عاما لجميل التميمي بعد إدانته بقتل سائحة

2019-01-10
دراسة: تخوفات إسرائيلية من أسلحة صينية في الشرق الأوسط

دراسة: تخوفات إسرائيلية من أسلحة صينية في الشرق الأوسط

2019-01-10