إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب الخليل

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، مساء اليوم، الجمعة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب الخليل، لم تسفر عن أيّ مصابين من الاحتلال.

وقالت مصادر طبيّة إن حالة الشاب حرجة، وإن الاحتلال تركه ينزف طويلًا.

وزعم الاحتلال أن الشاب اقترب من حي "غفعات هآبوت" في مستوطنة كريات أربع، وأنه حمل سكينه بهدف طعن جنديين ومستوطن كانا في المكان، قبل أن يأتي مستوطن مسلّح ويقوم بإطلاق النار عليه.

أما في قطاع غزّة، قال مصادر طبيّة إن سيدة استشهدت برصاص الاحتلال أثناء مشاركتها في فعاليات الأسبوع الثاني والأربعين من مسيرات العودة، التي حملت هذا الأسبوع اسم "بصمودنا سيكسر الحصار".

وقالت المصادر الطبيّة إنها تتعرّف على هوية الشهيدة أو عمرها بعد.

كما أصيب 14غزيًا برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط وقنابل الغاز المسيّل للدموع صوب المتظاهرين السلميين على مقربة من الجدار الأمني الفاصل شرق مدينة غزة.